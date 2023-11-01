Güney'de enflasyon geriliyor ancak pahalılık halkın en acil sorunu

“Eurostat” tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, geçen eylül ayında yüzde 8,5 olan gıda fiyatlarındaki artış temposunun ekim ayında yüzde 5,8’e düştüğü belirtildi

Güney Kıbrıs’ta geçen eylül ayında yüzde 4.3, 2022 yılının ekim ayında ise yüzde 8,6 olan enflasyon oranının bu yılın ekim ayında ise yüzde 3,3’e düşebileceği, ancak pahalılığın Kıbrıslı Rumların karşı karşıya bulunduğu en acil sorun olarak kalmaya devam ettiği haber verildi.

“Eurostat” tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, geçen eylül ayında yüzde 8,5 olan gıda fiyatlarındaki artış temposunun ekim ayında yüzde 5,8’e düştüğünü yazan Fileleftheros gazetesi, enerji fiyatlarının ise eylül ayındaki yüzde 0,4’lük yükselişle kıyaslandığında yıllık bazda yüzde 1,3 oranında arttığını kaydetti.

Haberde hizmet sektöründeki enflasyonun ise biraz azaldığı ve eylül ayında yüzde 3,5 olan fiyat artış temposunun yüzde 3,2’ye düştüğü de kaydedildi.

Gazete yapısal enflasyonun ise yüzde 3,5’ten yüzde 2,8’e düşüğünü ekledi.

