Güney'de elektrikli araçlar için şarj noktası kurulacak

Rum Ulaştırma, Haberleşme ve İşletme Bakanlığı'nın elektrikli araçlar için 1000 adet kamusal şarj noktası kurulması için Hibe Programına ilişkin önerisi Bakanlar Kurulu tarafından bugün onaylandı

Rum Ulaştırma, Haberleşme ve İşletme Bakanlığı'nın elektrikli araçlar için 1000 adet kamusal şarj noktası kurulması için Hibe Programına ilişkin önerisi Bakanlar Kurulu tarafından bugün onaylandı.

Elektrikli araç şarj altyapısının geliştirilmesi, elektrikli araçların kullanımı için gerekli bir koşuldur ve 2021 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Elektrikli Araçların Kullanımının Teşviki Genel Politika Çerçevesinin hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu amaca ulaşmak için Ulaştırma, Haberleşme ve İşletme Bakanlığı Elektromekanik Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ulusal İyileştirme ve Dayanıklılık Planına, "Yeşil Ekonomiye Hızlı Geçiş - Sürdürülebilir Ulaşım" Politika Ekseni'ne, Hibe Programına "Elektrifikasyon" dahil etmiştir. 1000 elektrikli araç şarj istasyonu kurulumuna destek sağlamak için 1000" ile.

Hibe Programı, toplam 3.700.000 € bütçe ile iki aşamada (A' ve B' Aşaması) uygulanacaktır. Faz A başvuruları 31/01/2023 tarihine kadar yapılacak ve 1.850.000 € tahsis edilecektir. Faz B'nin 2023'ün sonunda ve ayrıca 1.850.000 €'luk sponsorlukla duyurulması bekleniyor.

Verilecek yardımın şekli, 2009 ve 2012 Devlet Yardımlarının Kontrolü (De minimis) Yönetmeliklerinin 3(2) sayılı Tüzüğü uyarınca münhasıran de minimis'tir.

Muhtemel yararlanıcılar, gerçek ve tüzel kişiler (Şirketler, Dernekler, Vakıflar), Sivil Toplum Kuruluşları, kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişiler, "kamu kullanımına açık otopark" sahibi veya kiracısı olan ve belediyelerin kontrolündeki alanlarda faaliyet gösteren Yerel Yönetim Makamlarıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti. Uygun kurulum noktaları, diğerlerinin yanı sıra, kamusal kullanım için park yerleri, belediye ve topluluk park yerleri, halka özel park yerleri, benzin istasyonu boşlukları, şarj istasyonu boşlukları vs.'dir.