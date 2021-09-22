banner583
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
13 0
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
54 0
 
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
12 0
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
22 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
296 0
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
70 0
49 0
banner661

Güney'de elektrik faturalarında yüzde 10’luk indirim

banner476

banner666
Güney'de elektrik faturalarında yüzde 10’luk indirim
Güney Kıbrıs’taki tüketicilerin elektrik faturalarında, iki ay içinde yüzde 10’luk bir azalma göreceği belirtildi. 
Alithia gazetesi, elektrik faturalarındaki indirim konusunun Rum Meclisi Enerji Komitesi’nin dünkü toplantısında ele alındığını yazdı.
Haberde ayrıca elektrik faturalarındaki yüzde 10’luk indirimin, Rum Elektrik İdaresi’ne (AİK) yönelik maliyetinin 24 milyon Euro olacağını da belirtti. 
Habere göre ticari işletmelere yönelik indirim ise yüzde 6.8 oranında olacak.
Haravgi gazetesine göre, AKEL Milletvekili Kostas Kosta toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yüzde 10’luk indirimin geçici bir çözüm olduğunu ve sorunu çözmediğini ifade etti. 
Kosta konuşmasında sorunun nihai çözümüne yönelik önerilerden de söz etti. 

 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.