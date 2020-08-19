Güney'de eğitimin başlaması konusu netleşmedi

Rum orta eğitim öğretmen sendikaları OELMEK ve OLTEK yetkilileriyle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunan Rum Eğitim Bakanı Prodromu’nun bugün de ilköğretim öğretmen sendikası POED yetkilileriyle görüşeceği kaydedildi

Güney Kıbrıs’ta okulların açılması konusunun henüz netleşmediği ve Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun, sendikalar ve eğitim örgütleriyle temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, dün Rum orta eğitim öğretmen sendikaları OELMEK ve OLTEK yetkilileriyle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunan Prodromu’nun bugün de ilköğretim öğretmen sendikası POED yetkilileriyle görüşeceğini yazdı.

Habere göre, Prodromu, dünkü görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, Rum Eğitim Bakanlığı’nın hedefinin çocuklara eğitim vermek olduğunu ancak bu eğitimin sağlıklı ve güvenli verilmesinin önkoşul olduğunu söyledi.

Prodromu, bakanlığın nihai kararının henüz açıklanacak durumda olmadığını da belirterek, temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun Cuma günü, yeni tedbirler ve okulların açılmasıyla ilgili kararını açıklayacağı kaydedildi.