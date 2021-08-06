Güney'de durum kötüleşiyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde korona virüsünden 3 ölüm daha yaşanırken, pozitiflik oranının ise yüzde 1,60’a yükseldi, tedavisi süren 293 hastanın 96’sının ise durumunun ciddi olduğu kaydedildi

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, korona virüsüne karşı yeni bir aşılanma çağrısında bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesi “40 Yaşlarında Çocukları Olan Kişiler Yaşam Savaşı Veriyor- Sağlık Bakanından Aşılanma Konusunda Çağrı” başlıklarıyla ilk sayfadan yer verdiği haberinde, Sağlık Bakanının söylediklerine yer verdi.

Açıklamasında “şu an yoğun bakım ünitesinde 46 yaşında 4 çocuklu, 42 yaşında 2 çocuklu ve 40 yaşında iki çocuklu bir kişinin tedavi görmekte olduğunu” dile getiren Hacıpandelas, bu kişilerin yoğun bakımda mücadele ettiklerini söyledi.

Hacıpandelas, hastalar mücadele verirken, arkalarında ise endişelenen ve sağlık otoritelerinden yakınlarını kaybetmemeleri için ellerinden geleni yapmalarını isteyenlerin bulunduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde korona virüsünden 3 ölüm daha yaşandığını, pozitiflik oranının ise yüzde 1,60’a yükseldiğini kaydeden gazete, tedavisi süren 293 hastanın 96’sının ise durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Yoğun bakımlara yatışların artmasıyla devlet hastanelerinde hakim olan endişeli durumla ilgili bir soruya karşılık ise Hacıpandelas, hastanelerin ellerinden geleni yaptığını, fakat bu duruma ulaşılmaması için tek bir kanıtlanmış yol bulunduğunu bunun da aşılanma olduğunu vurguladı.

Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde 3’üncü yoğun bakım ünitesinin de açılacağını fakat insanların sayısız yoğun bakım ünitesi olmadığının farkına varması gerektiğini ifade eden Hacıpandelas, covid hastaları dışında, yoğun bakıma ihtiyaç duyan başka hastalar bulunduğuna da işaret etti.

12-15 YAŞ ARASI 981 ÇOCUK AŞILANDI

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, Rum kesiminde 12-15 yaş arası 981 çocuğun aşılandığı kaydedildi.

“YAŞLILAR İÇİN S.O.S”

Fileleftheros gazetesi ise “Yaşlılar İçin S.O.S” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum kesiminde 20 günde 18 kişinin korona virüsden hayatını kaybettiğini ve bunlardan 70 yaş üzeri olan 6’sının tam aşılı olduklarını yazdı.

Devlet hastanelerinin aşılı ve aşısız yaşlılar için tehlike çanlarını çaldığını, çünkü korona virüse yakalanmış ve tedavi gören yaşlıların sayısındaki artışın 4 haftadır sürdüğünü kaydeden gazete, tedavi gören hastaların yaş ortalamalarının da artış göstererek bu hafta 59’a yükseldiğini belirtti.

5 Temmuz’da hastanelerde tedavi gören yaşlıların sayısı 12 iken, bu rakamın 25 Temmuz’da 52, 3 Ağustos’a kadar ise 69’a yükseldiğini yazan gazete, bunların 71 yaş ve üzeri kişiler olduğunu yazdı.

1-20 Temmuz tarihleri arasında Rum kesiminde korona virüsünden 18 ölüm meydana geldiğini ve bunların 6’sının tam aşılı 70 yaş ve üzeri kişiler olduğunu kaydeden gazete, 1 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında ise 48 ölüm meydana geldiğini ve bunlardan 9’unun tam aşılı yaşlı kişiler olduğunu ifade etti.

Öte yandan devlet hastanelerindeki hastaların covid hastalarına yer açılması için özel hastanelere sevklerinin devam ettiğini de yazan gazete, Rum tarafındaki uzmanların AB yeşil ışık yakar yakmaz, üçüncü doz aşı yapılmasının gerekli olduğunu onayladıklarını ekledi.

Gazete başka bir haberinde ise, Larnaka kentinin kanalizasyon atıklarının sistematik olarak takip edildiğini ve Covid-19 virüsüne ait genetik materyal parçalarının, geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarına göre, Mayıs ve Haziran aylarında atıklarda daha az toplandığının tespit edildiğini ekledi.