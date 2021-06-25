Güney'de 'Dijital Covid Sertifikası' için hazırlıklar sürüyor

Rum Bakanlar Kurulu dün, Larnaka ve Baf havalimanlarından ve bunlara yönelik uçuşların aşamalı olarak yeniden başlamasıyla ilgili revize edilmiş Eylem Planını onaylarken, 1 Temmuz’dan itibaren, AB üyesi ülkelerin yetkili birimlerinden alınacak geçerli ve güncel dijital sertifikaya sahip kişilerin Güney Kıbrıs’a girişlerine izin verilecek

Avrupa Birliği’nin (AB) 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya girecek olan “Dijital Covid Sertifikası” ile ilgili hazırlıklar Güney Kıbrıs’ta da devam ediyor.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs ve diğer Avrupa ülkelerinde uygulamaya girecek olan “Dijital Covid Sertifikası” ile ilgili haberlere yer verdiler.

Rum Bakanlar Kurulu’nun dün, Larnaka ve Baf havalimanlarından ve bunlara yönelik uçuşların aşamalı olarak yeniden başlamasıyla ilgili revize edilmiş Eylem Planını onayladığını yazan gazete 1 Temmuz’dan itibaren, AB üyesi ülkelerin yetkili birimlerinden alınacak geçerli ve güncel dijital sertifikaya sahip kişilerin Güney Kıbrıs’a girişlerine izin verileceğini anımsattı.

Habere göre “Dijital Covid Sertifikası”, 12 ay geçerli olacak.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’ın, 1 Temmuz itibarıyla “Dijital Covid Sertifikasını” uygulamaya başlayacağını bununla birlikte gidiş-dönüşlerde aşılı olmayan ya da koronavirüse yakalanmayan kişilerden hızlı test değil PCR test gösterme zorunluluğunun getirildiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın hızlı testleri kabul etmeyeceğini belirten gazete bu durumun, kırmızı listedeki ülkelerden dönecek Kıbrıslıları da etkileyeceğini yazdı.

GÜNEY KIBRIS TURUNCU LİSTEDE

Öte yandan Alithia gazetesi İngiltere’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı seyahat açısından turuncu listede tutmaya devam ettiğini belirtti.

Gazete İngiltere’nin yeşil listeye aldığı ülkelerin sınırlı olduğunu, Güney Kıbrıs’ı buna dahil etmediğini yazdı.