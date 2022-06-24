Güney'de de yangın

Güney Kıbrıs'ın Baf ile Limasol arasındaki bölgede öğleden sonra başlayan yangın büyüyor.
Baf-Limasol arasındaki Avdimos bölgesinde bir araç yangınından sıçrayan alevlerin neden olduğu yangının geniş bir alana yayılarak sürdüğü bildirildi.
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