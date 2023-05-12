Güney'de de kalp hastalıklarından ölümler ilk sırada

Güney Kıbrıs’ta bir yıl zarfında 994 kişi kalp damar hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetti.

Haravgi gazetesi, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında 994 kişinin kalp damar hastalıklarına bağlı sebeplerle hayatlarını kaybettiklerini aktardı.

Habere göre yine aynı yıl gerçekleşen toplam ölüm sayısı 7 bin 326 oldu.

