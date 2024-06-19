Güney'de de enflasyon gerilemiyor

Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayında Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE/ enflasyon), 2023 Mayısına göre yüzde 3 arttığı bildirildi.
Alithia’nın Rum İstatistik Dairesi verilerine dayanarak “Şiddetli Enflasyon” başlığıyla verdiği habere göre, Mayıs 2023’ten Mayıs 2024’e kadarki bir yıllık dönemde olumlu anlamdaki en büyük tüketici fiyatı değişikliği yüzde 7,2 ile enerjide yaşandı, onu yüzde 6,1 ile otelcilik, yüzde 5,6 ile taşımacılık izledi.
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