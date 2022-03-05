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Güney'de de Covid-19 tedbirleri hafifletiliyor

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Güney'de de Covid-19 tedbirleri hafifletiliyor

 Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, epidemiyolojik göstergelerdeki istikrarlı iyileşme ve hastanelerde tedavi gören hasta sayısında azalma olması nedeniyle, Covid-19 tedbirlerinde bir dizi hafifletmeye gidildiğini açıkladı.

Alithia gazetesi, yeni tedbirlere göre 8 Mart’tan itibaren pozitif kişinin 7’inci gün yaptırdığı testte negatif sonuç alması halinde karantinasının sona ereceğini; pozitif kişiyle yakın temaslı olan kişilerin de 10+7 gün karantinada kalmak yerine, 7’inci gün yaptıracağı testte negatif olması halinde karantinadan çıkacağını yazdı.

Gazete, 8 Mart itibarıyla bazı yerlere girişte SafePass gösterme zorunluluğunun kaldırılacağını; düğün ve vaftiz törenleri dahil tüm etkinliklerde, bir araya gelebilecek toplam kişi sayısının azami 500 kişiye çıkarılacağını kaydetti.

Haberde, 8 Mart itibarıyla perakende ticaret, kumarhane ve spor salonu gibi mekanların kapasitesinin artacağı da ifade edildi.

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