Güney'de de belediye sayısı düşürülüyor

Güney Kıbrıs’ta 10 yıllık istişarelerin ardından 30 olan belediye sayısı 20’’ye düşürülüyor

Güney Kıbrıs’ta, 10 yıldır yapılan istişarelerin ardından, yerel yönetimlerin dünden itibaren yeni bir döneme girdiği, çünkü Rum Meclisi Genel Kurulu’nun yerel yönetimlerde reform yapılmasıyla ilgili üç yasa tasarısını onayladığı haber verildi.

Onaylanan yasa tasarıları temelinde, Rum kesiminde şu an 30 olan belediye sayısının 20’ye düşürüleceği ve bu reformun 2024 yılından itibaren uygulamaya konacağı haber verilirken, Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, bu yasa tasarıları temelinde 18 yeni belediye oluşturulacağını, “Strovolo” ve “Baf” Belediyelerinin ise mevcut haliyle kalacağını belirtti.

Reformun geçtiğini, çünkü DİSİ partisinin referandum yapılmamasıyla ilgili değişiklik önerisinin olumlu şekilde oylandığını yazan gazete, önemli olarak nitelendirdiği bu reformun amacının, yerel makamları ekonomik açıdan kendi kendine yeterli, sundukları hizmetlerde daha esnek aynı zamanda vatandaşların taleplerine yanıt ve daha düşük maliyetle ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya hazır hale getirmek olduğunu ekledi.