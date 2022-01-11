Güney'de Covid-19 virüsü nedeniyle günde yaklaşık 35 yeni hasta hastaneye yatıyor

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 virüsüyle enfekte olan ve tedavi altında olan hastaların sayısının dün akşama kadar 244 olduğu ve bu kişilerin 86’sının durumunun ciddi olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau, dün yaptığı açıklamada, hastanelerdeki vakaların sağlık durumundaki ciddiyetin değişmediğini gözlemediklerini ifade ederken, Yüksek Bağımlılık Birimi veya Yoğun Bakımlarda günde 80 civarında hastaları olduğu zaman, bunun, bu kişilerin sahip olduğu semptomların ciddiyetinin, önceki hastalarla aynı düzeyde olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

Harilau, şu an yalnızca “Delta” değil, “Omicron” varyantıyla da enfekte olmuş hastaları tedavi ediyor olduklarının kesin olarak addedilmesi gerektiğini de belirtti.

Harilau, günde yaklaşık 35 yeni hastanın hastaneye yatmasına rağmen, 20-25 civarında kişinin taburcu olmasının cesaret verici olduğunu da ekledi.

Haberde, korona virüs bulaşmaları veya temaslı olmaları gerekçesiyle, dün Güney Kıbrıs genelinde 200 hemşirenin iş başı yapmadığını da ifade etti.

Gazete dün Güney Kıbrıs’a, devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere 34 solunum cihazı geldiğini de ekledi.

OKULLARDA KAOS

Gazete başka bir haberinde ise, Omicron varyantının Güney Kıbrıs’ta toplum geneline yayılması yüzünden, dün Rum kesimi genelinde 20 bin 647 öğrenci ile 335 öğretmenin okullarına gidemediklerini haber verdi.

KOSTRİKİS: “PANDEMİ DALGASININ SONUNDAYIZ”

Gazetede yer alan başka bir habere göre, Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesörü Leondios Kostrikis ise açıklamasında, pandeminin mevcut dalgasının sonunda olduklarının görüldüğünü, çünkü epidemiyolojik göstergelerin zirvesinde olduklarını ifade etti.

Virüsün üreme belirteçlerinin 1’e yakın olduğunu ve gittikçe düştüğünü ifade eden Kostrikis, önümüzdeki iki hafta içerisinde bu eğrinin daha da düşeceğini kaydetti.

“KOSTRİKİS VE DELTACRON’LA İLGİLİ ULUSLARARASI TEREDDÜT”

Politis gazetesi ise bu başlıkla yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlilerinden Dr. Leondios Kostrikis’in ekibinin, pozitif vakalardan alınan numunelerde tanımladıkları korona virüsün yeni varyantı “Deltacron”un, endişe, ihtiyatlılık ve anlaşmazlığı da beraberinde getirdiğini yazdı.

Konuyla ilgili haberin, Bloomberg, Forbes, CNBC gibi büyük haber ajanslarına da konu olduğunu yazan gazete, bilim adamlarının ise, konuyla ilgili sonuçların geçerliliği konusunda kuşku duyduklarını belirtti.

Uluslararası bilim insanlarının, bunun korona virüsün yeni bir varyantı değil de, büyük ihtimalle teknik bir hata olduğunu söylediklerini yazan gazete, Bloomberg’in de, Deltacron’un korona virüsün varyantı değil, bunun “Delta ve Omicron varyantlarına sahip numunelerle çalışan laboratuvarlarda ortaya çıkabilecek teknik bir yaratım olduğunu” belirttiğini ekledi.