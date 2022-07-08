Güney'de Covid-19 vakaları patladı

Güney Kıbrıs’ta, son bir hafta içerisinde yapılan 111 bin 137 test sonucunda 14 bin 914 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği haber verildi.
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranı yüzde 13.42’ye ulaşırken, 97 hastanın tedavi altında olduğu ve bunların 8’inin durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.
Hayatını kaybedenlerin 69, 87, 91 ve 92 yaşlarında dört erkek olduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 1079, toplam vaka sayısının ise 530 bin 510’a ulaştığı ifade edildi.
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