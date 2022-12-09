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Güney'de Covid-19 vaka sayıları yükselişte

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Güney'de Covid-19 vaka sayıları yükselişte
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Güney Kıbrıs’ta 2-8 Aralık tarihleri arasında yapılan toplam 70 bin 518 test neticesinde 3 bin 854 yeni vaka belirlendiği 5 kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
“Sigmalive”  web sayfasında yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, Covid-19 kaynaklı toplam ölü sayısının bin 242’ye , toplam vaka sayısının ise 622 bin 102’ye yükseldiğini açıkladı.
Hastanede tedavi görenlerin sayısı 94 olarak verilirken bunlardan 11’nin durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
Toplam testler neticesinde ise pozitiflik oranı yüzde 5.4 olarak verildi.
 
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