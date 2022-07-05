Güney'de Covid-19 pozitiflik oranı yüzde 15’i aştı

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısının 100’e dayandığı bildirildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarının ciddi şekilde yükselişte olduğunu ve Cumartesi günü bin 700, Pazar günü de bin 900 yeni vaka tespit edildiğini, pozitiflik oranının da yüzde 15’i aştığını yazdı.

Gazete, her ne kadar vakalar artış gösterse de, epidemiyoloji grubu üyelerinin Covid-19 tedbirlerinin artırılması konusunu ileri götürmediğini ve vakaların ağır seyretmediğini kaydetti.