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Güney'de Covid-19'a 3 can daha

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Güney'de Covid-19'a 3 can daha
Güney Kıbrıs’ta 22-29 Aralık tarihleri arasında yapılan 53 bin 528 test sonucunda, 2 bin 602 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği ve 3 kişinin de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
"Philenews" web sayfasında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, 84 kişinin hastanede Covid-19 tedavisi gördüğü ve bunlardan 8'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Güney Kıbrıs'ta şu andaki pozitiflik oranının yüzde 4,86 olduğu ifade edildi.
Güney Kıbrıs’ta, pandeminin başından düne kadar toplam 631 bin 111 vaka tespit edilirken, hayatını kaybeden toplam kişi sayısı da 1258'e yükseldi.
 
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