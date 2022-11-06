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Güney'de çocuk kanseri oranı yüksek

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Pediatri ve Çocuk Onkolojisi alanında uzman Dr. Loizos Loizu, çocuk kanserinde ise 203 vaka tespit edilmesiyle Güney Kıbrıs’ın dünyada üçüncü sırada yer aldığını ifade etti

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Güney'de çocuk kanseri oranı yüksek
Güney Kıbrıs’ta yapılan araştırmaya göre çocuk kanseri oranında yüksek rakamlara sahip olunduğu tespit edildi.
Alithia gazetesi, Pediatri ve Çocuk Onkolojisi alanında uzman Dr. Loizos Loizu’nun açıklamalarına dayanarak Güney Kıbrıs’ın çocuk kanserinde dünyada üst sıralarda  yer aldığını yazarken çocuk kanserinde en sık görülen kanser türünün ise lösemi olduğunu bildirdi.
Habere göre Loizu açıklamasında 1988-2017 yılları arasındaki verilerden söz ederek bu dönemde 843 vaka, yıllık ortalama ise 42 vaka tespit edildiğini belirtti.
Loizu, çocuk kanserinde ise 203 vaka tespit edilmesiyle Güney Kıbrıs’ın dünyada üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.
Çocuk kanseri görülme oranının Güney Kıbrıs’ta yüzde 1.5 olduğunu belirten Loizu, çocuk kanserinde dünyada üst sıralarda yer alınmasının nedeninin sorulması üzerine "obezite, iyonize radyasyon, kanser yatkınlık sendromları" gibi nedenleri sıraladı.
 
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