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Güney'de çarpıcı yeni tip koronavirüs araştırması

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Güney'de çarpıcı yeni tip koronavirüs araştırması
Rum tarafında yeni tip koronavirüsün bütün bölgelerde görüldüğü  ve vakalar arasında 0 ile 17 yaş arasında 94 çocuk bulunduğu, Güney Kıbrıs genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının yaş ortalamasının da 41 olarak tahmin edildiği bildirildi.
Fişleleftheros’un haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yayınladığı güncellenmiş epidemiyolojik bültende, mevcut koronavirüs vakalarının yüzde 51,7’sinin erkek, yüzde 48,23’ünün kadın olduğu kaydedildi. 
Vakaların yaş ortalaması 41. Vakalardan 94’ü bebek, çocuk, genç (0-17 yaş arası / yüzde 7,4), 927’si (yüzde 72,5) 18-59 yaş aralığındaki yetişkinler ve 257’si (yüzde 20,2’i) 60 ve üzeri yaş grubundakiler olduğu saptandı. 
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