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Güney'de can kayıpları da vaka sayısı da artıyor

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Güney'de can kayıpları da vaka sayısı da artıyor

Güney Kıbrıs'ta covid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği son 24 saat içerisinde 104 bin 793 test sonucunda 2 bin 322 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Hayatını kaybedenler arasında 46 yaşında bir kadının olduğunu belirten Rum haber kaynakları,diğer 4 kişinin ise 71 yaşında bir erkek ile 74, 77 ve 84 yaşlarında 3 kadın olduğunu kaydetti.

Toplam vaka sayısının 311 bin 239, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 830'a yükseldiği belirtilirken tedavisi süren 157 kişiden 43'ünün durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

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