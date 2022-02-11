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Güney'de can kayıpları azalmıyor

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Güney'de can kayıpları azalmıyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 115 bin 325 test neticesinde 2 bin 485 yeni vaka belirlenirken 4 kişi de hayatını kaybetti.

Toplam ölü sayısı 780’e, vaka sayısı ise 285 bin 943’e yükseldi. Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı bir başka açıklamada nihai ölüm nedeni Covid19 olan kişi listesine 14 kişiyi daha ekledi.

Toplam ölü sayısı dün 762 olarak açıklanmıştı, eklenen 14 kişi ve bugün hayatını kaybedenlerle birlikte ölü sayısı 780’e çıktı.

Rum haber kaynakları AKEL Genel Sekreteri Stefanos Strfanu’nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

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