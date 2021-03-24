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Güney'de can kaybı arttı, yeni vaka sayısı düştü

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Güney'de can kaybı arttı, yeni vaka sayısı düştü
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 2 can kaybı daha meydana geldi, 293 de yeni vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 70 ve 75 yaşlarında 2 erkek hasta hayatını kaybetti.

Güneyde bugün yapılan 37 bin 486 testten 293'ü pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 43 bin 286'ya yükseldi. Yeni tip koronavirüs hastası 2 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kayıpları 248'e ulaştı.

Bugün itibarıyla tedavi gören hasta sayısı 211, durumu ciddi olanların sayısı da 47 olarak açıklandı.

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