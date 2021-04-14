Güney'de can kaybı arttı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yeni tip koronavirüs 3 can daha aldı, 602 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün yapılan 50 bin 287 testten 602'si pozitif çıktı, toplam vaka sayısını 53 bin 254'e çıkardı.

Koronavirüs bugün 3 can daha aldı ve pandeminin başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye ulaştı.

Bugün itibarıyla tedavi gören hasta sayısı 232, durumu ciddi olanların sayısı 63 olarak açıklandı.