Güney'de bugünde 43 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 24 saat içinde yapılan 2558 test sonucunda 43 yeni vaka saptandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 2 687'ye ulaştı.
Ayrıntılı olarak bugün tespit edilen mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 292 numuneden 18 vaka tespit edildi.
- Özel girişim yoluyla alınan 271 numuneden 14 vaka tespit edildi.
- Yolcu ve Ülkesine Gönderilen Kontrol kapsamında alınan 1.577 numuneden 4 vaka belirlendi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 206 numuneden 5 vaka belirlendi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 212 örnekten 2 vaka belirlendi.