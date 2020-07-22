Güney'de bugün yeni vaka yok

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2465 test yapıldı; yeni vakaya rastlanmadı.
Rum haber kaynaklarının Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına dayanarak verdiği habere göre, bugüne kadar tespit edilen toplam kovid-19 vakası sayısı 1040'ta kaldı.
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