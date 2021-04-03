Güney'de bugün vaka sayısı 400'lere indi

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 50 bin 343 test sonucunda 404 yeni pozitif vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yeni ölüm olayı meydana gelmedi.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 47 bin 282’e ulaştı.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19 kaynaklı ölüm meydana gelmedi. Güney’de covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 261’de kaldı.

Güney Kıbrıs’ta 199 covid-19 hastasının tedavi gördüğü 45 hastanın kritik durumda olduğu ve 21 hastanın ise entübe durumda olduğu açıklandı.