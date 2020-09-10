Güney'de bugün de 3 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle mücadele konusunda yapılan çalışmalar sonucu yeni vaka sayısı tekli rakamlarda seyretmeye devam ediyor.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 24 saatte içerisinde yapılan 2 bin 452 test sonucunda dün olduğu gibi bugünde 3 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Tespit edilen vakaların bir tanesinin 12 gün önce Güney afrika'dan gelen ve karantinada olan bir kişi olduğu, diğer bir vakanın ise Hindistan'dan dönen bir Hintli olduğu ve semptomları olmadığı kaydedilirken, üçüncü vakanın ise İngiltere'den aile ziyaretine gelen bir Kıbrıslı olduğu ve semptomlarının görülmesi üzerine yaptırdığı testte covid-19 olduğu saptandığı açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam vaka sayısı 1517’e yükseldi.