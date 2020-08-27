Güney'de bugün 11 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan Covid-19 testleri sonucunda tespit edilen yeni vaka sayıları günlerdir çift sayıların altına inmiyor.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yapmış olduğu açıklamaya göre son 24 saat içinde yapılan 2755 test sonucunda 11 pozitif vakaya daha rastlandı.

Bu 11 yeni vakanın 5'nin ülkeye gelen yolculara yapılan testler sonucunda tespit edildiği bildirilirken, 4 vakanın ise daha önce doğrulanmış pozitif vakaların temaslılarına yapılan testlerde ortaya çıktığı kaydedildi. Geriye kalan 2 vakanın ise özel laboratuvarlarda yapılan testlerde ortaya çıktığı bildiirldi.

Bugünkü 11 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs'taki toplam pozitif vaka sayısı 1467'e ulaştı.