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Güney'de biyometrik pasaport dönemi başlıyor

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Rum tarafında yarından itibaren yeni tip biyometrik normal, diplomatik ve görev/hizmet pasaportların çıkarılmaya başlanmasının beklendiği, ayrıca tüm mevcut pasaportların ise tarihleri sona erene kadar geçerli olmayı sürdüreceklerini ve değiştirilmelerinin gerekmediği belirtildi

Güney'de biyometrik pasaport dönemi başlıyor

 Rum tarafında yarından itibaren yeni tip biyometrik normal, diplomatik ve görev/hizmet pasaportların çıkarılmaya başlanmasının beklendiği haber verildi.

Alithia gazetesi, konuyla ilgili haberinde, İçişleri Bakanlığının açıklamasına dayanarak, Rum tarafında yarından itibaren yeni tip biyometrik normal, diplomatik ve görev/hizmet pasaportların çıkarılmaya başlanmasının beklendiği yazarken, tüm mevcut pasaportların ise tarihleri sona erene kadar geçerli olmayı sürdüreceklerini ve değiştirilmelerinin gerekmediğini kaydetti.

PASAPORT VE KİMLİKLERİN TESLİMİNDE GECİKME

Haberde, pasaport ve kimlik çıkarılmasıyla ilgili sistemin düzeyinin yükseltilmesi aşamasında ortaya çıkan teknik problemlerin, pasaportların ve kimliklerin teslim edilmesinde gecikmeye yol açmasının beklendiği de belirtildi.

Gazete, bu sebepten dolayı, 22 Haziran 2020 tarihinden sonra kimlik kartı çıkarılması için başvuranların, yeni kimliklerinin teslim edilmesi zamanı hakkında bilgi vermek için kaymakamlıkların yerel hizmet bürolarına ve vatandaşa hizmet merkezlerine başvurmaya çağrıldıklarını belirtti.

Haberde, önümüzdeki günlerde seyahat etme niyetinde olanların, kendilerine seyahat kolaylığı sağlanması için Nüfus ve Göç Dairesine başvurabilecekleri de ifade edildi.

Gazete, Rum İçişleri Bakanlığının yaşanan sıkıntıdan ötürü özür dilediğini ve sorunun en kısa zamanda halledilmesi için çaba gösterildiğini belirttiğini de ekledi.

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