Güney'de biyometrik kimlik kartlarının dağıtımı başlıyor

“Kıbrıs” vatandaşlarına verilecek biyometrik kimlik kartlarının yeni versiyonunun, 17 Ağustos’tan itibaren dağıtılmaya başlanacağı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nin açıklamasına dayanarak kimlik kartlarının biyometrik olduğunu, uluslararası ve Avrupa hukukunun belirlediği tüm kriterlere uyduğunu, sonuç olarak başkasının kimliğine bürünme veya sahteciliğe karşı da yüksek güvenlik düzeyine sahip olduğunu belirtti.
Habere göre yapılan açıklamada, mevcut kimlik kartlarının, bitiş tarihlerine kadar geçerli olacağı ve değiştirilmeyeceği de ifade edildi.
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