Güney'de bazı temel gıda ürünlerinde uygulanan sıfır KDV kaldırıldı

Rum hükümetinin bazı temel gıda ve ürünlere üç aydır uyguladığı sıfır KDV politikasının bugün sona erdi, 11 temel tüketim ürününde KDV oranları sebebiyle yaşanacak artışlar endişelere yol açtı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta uygulanan KDV muafiyeti uygulamasının bugünden itibaren sona ereceğini, başta et, süt ve bebek bezi gibi temel tüketim maddelerinin fiyatlarında yüzde 19’lara varan artışlar yaşanacağını yazdılar.

Son iki buçuk yılda birçok ürün fiyatında yüzde 45’lere varan artışlar yaşandığını yazan gazete, KDV sıfırlama uygulamasının sona ermesinin dar gelirli kişiler için hayatı daha da zorlaştıracağını belirtti ve uygulamanın kalkmasıyla ekmekte yüzde 13, et ürünlerinde yüzde 21, çocuk bezlerinde yüzde 15 ve şekerde yüzde 23’ü aşan artışlar yaşanmasının beklendiğini aktardı.

Habere göre, süt, yumurta, sebzeler ve kahve fiyatlarında da artış yaşanacak.

