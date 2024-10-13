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Güney'de barajlar SOS veriyor

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Güney'de barajlar SOS veriyor
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Güney Kıbrıs’taki barajlardaki su rezervinin, kapasitelerinin yüzde 27’sinin de altına düştüğü, susuzlukla mücadele için Bakanlar Kurulu’na eylem planı sunulacağı bildirildi.
Haravgi’nin haberine göre Su İşleri Dairesi Müdür Vekili Yorgos Kazancis, Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak yeni eylem planında yeni seyyar tuzlu su arıtma tesisleri ile Baf ve Limasol kazalarındaki mevcut su kapasitesini artırmanın da yer aldığı bilgisini verdi.
Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranının, kapasitelerinin yüzde 27’sinin de altında olduğuna, yağışlar başlamadıkça  bu düzeyin sürekli azalacağına dikkat çeken Kazancis, halen kullanmakta oldukları 5 tuzlu su arıtma tesisinin kapasitesinin en üst seviyesinde çalıştığına işret etti.
 
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