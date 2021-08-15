Güney'de aylar sonra pozitif vaka sayısı 200'ün altında

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan 14 bin 8 test sonucunda 165 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bugün can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısı 107 bin 872'ye yükselirken, tedavi altında olan 240 hastanın 84'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Tedavi görenlerin yüzde 82,09'unun aşısız oldukları da belirtildi.

