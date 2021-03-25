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Güney'de ay sonuna kadar uçuşlar üçe katlanacak

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Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos haftada 50-60 olan uçuş sayısının Mart ayı sonuna kadar haftada 160’a çıkmasının, Nisan ayından itibaren ise haftada 240 uçuşa ulaşmayı beklediklerini belirtti

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Güney'de ay sonuna kadar uçuşlar üçe katlanacak
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Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Mayıs ayı ortalarından itibaren daha fazla yolcu kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.
Politis ve diğer gazetelere göre, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos dün yaptığı açıklamada, Larnaka ve Baf Havaalanlarının Mayıs ayı ortasından itibaren daha fazla uçak ve yolcu kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
Karusos, haftada 50-60 olan uçuş sayısının Mart ayı sonuna kadar haftada 160’a çıkmasının, Nisan ayından itibaren ise haftada 240 uçuşa ulaşmayı beklediklerini belirterek, İsrail ve diğer Arap ülkelerinden turistlerin Güney Kıbrıs’a gidiş konusuna yoğun ilgi gösterdiklerini öne sürdü.
Havaalanlarının bu yoğunluğa hazırlıklı olduklarını belirten ve Pazar günü Larnaka havaalanına inen 112 yolcunun her birinin işleminin ortalama 11 saniyede tamamlandığını öne süren Karusos, havayolu şirketlerinin de ilgisinde artış olduğu iddiasında bulundu.
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