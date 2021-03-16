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Güney'de AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu

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Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasında, AstraZeneca aşısının yapılmasının Perşembe gününe kadar durdurulduğunu kaydetti ve bu aşıların yapılması planlanan kişilerin ise aşı merkezlerine gitmemesi çağrısında bulundu

Güney'de AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı, dün akşam bir açıklama yaparak, AstraZeneca aşılarının kullanımını, Perşembe gününe kadar askıya aldığını duyurdu.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin, AstraZeneca aşılarının yapılmasını askıya aldığını, öte yandan Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) ise bu aşıyı olan kişilerin güvenliği konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığı yönündeki açıklamasına da devam ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasında, bahse konu aşının yapılmasının Perşembe gününe kadar durdurulduğunu kaydetti ve bu aşıların yapılması planlanan kişilerin ise aşı merkezlerine gitmemesi çağrısında bulundu.

Rum Sağlık Bakanlığı, aşının kullanımının askıya alınması kararının, Avrupa İlaç Ajansı’na bağlı “Farmakovijilans Risk Değerlendirme Komitesinin” (PRAC) bilirkişi raporunu beklenirken alındığını ifade etti.

Bakanlık ayrıca Moderna, Pfizer/BioNTech aşılarının planlandığı şekilde yapılacağını da duyurdu.

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