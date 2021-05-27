banner583
Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var
Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var
98 0
Süper Lig'in son bileti Altay'ın
Süper Lig'in son bileti Altay'ın
12 0
 
Dipkarpaz'ın yeşil doğası az daha yok olacaktı
Dipkarpaz'ın yeşil doğası az daha yok olacaktı
49 0
Bekirpaşa Lisesi velilerinin akıllı tahta isyanı
Bekirpaşa Lisesi velilerinin akıllı tahta isyanı
145 0
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor
21 0
Küpdüşen saldırısı var!
Küpdüşen saldırısı var!
120 0
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
15 0
banner661
banner570

Güney'de AstraZeneca aşısı 50 yaş üstüne yapılacak

banner476

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ta uygulanan aşılar ve aşılama programına ilişkin görüşünü talep ettiği Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu’nun dün AstraZeneca aşısının 50 yaş üstü kişilere yapılmasını önerdiği belirtildi

Güney'de AstraZeneca aşısı 50 yaş üstüne yapılacak
Güney Kıbrıs’ta, Korona virüs salgınıyla mücadelede kullanılan aşılardan biri olan AstraZeneca aşısının sadece 50 yaş üstü kişilere yapılması kararı alındı.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ta uygulanan aşılar ve aşılama programına ilişkin görüşünü talep ettiği Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu’nun dün AstraZeneca aşısının 50 yaş üstü kişilere yapılmasını önerdiğini yazdı.
Gazete, kurulun bu önerisinin akabinde açıklamada bulunan Rum Sağlık Bakanlığı’nın, kurulun görüşünün benimsendiğini ve AstraZeneca aşılarının 50 yaş üzeri kişilere uygulanması yoluna gideceğini duyurduğunu aktardı.
Habere göre, 50 yaş altı kişiler ise “mRNA” aşıları olarak bilinen Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarını olacak.
Öte yandan, ilk dozu AstraZeneca aşısı olan kişilerin, ilk doz sonrasında ciddi bir tromboz/trombositopeni sendromu semptomu göstermemeleri kaydıyla ikinci dozu da olabilecekleri ifade edildi.
RMMO’YA KATILACAKLARA PFİZER AŞISI
Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, ortaöğrenimde eğitim gören ve özellikle bu yaz askere gidecek öğrencilerin Pfizer aşısıyla aşılanmalarının öngörüldüğünü yazdı.
Gazete, bu yaz Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) katılarak askerlik yapacak öğrencilerin Pfizer aşısı olmalarının öngörüldüğü belirtilerek, planlamanın tamamlanabilmesi için bu kişilerin başvuruda bulunmalarının istendiğini aktardı.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.