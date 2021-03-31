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Güney'de aşılanmış iki sağlık çalışanı pozitif

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Güney'de aşılanmış iki sağlık çalışanı pozitif
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Ocak ayında koronavirüse karşı aşılanmış, (her iki dozu da almış) olmalarına karşın Lefkoşa Rum Devlet hastanesinde görevli bir doktor ve bir sağlık çalışanının, dün ve önceki gün yapılan testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, koronavirüs aşılarının her iki dozunu da Ocak ayında yaptıran iki sağlık çalışanının Pazartesi ve Salı günleri yapılan testlerde koronavirüsle enfekte olduğu ortaya çıktı. İki sağlık çalışanının görevli olduğu bölümde görev yapan diğer iki sağlık personeli ve 6 hastanın da testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Gazete koronavirüs aşısının enfekte olmayı veya koronavirüs bulaştırmayı engellemediği uyarılarının bu şekilde doğrulanmış olduğuna işaret etti ve Eczacılık Fakültesi akademisyenlerinden Hristos Petru’nun, sonbaharda yaşlılara üçüncü doz aşı yapılması gerekebileceği uyarısına yer verdi.

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