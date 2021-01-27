Güney'de aşı olan 22 kişide yan etki

Rum Eczacılık Dairesi’nin ilgili birimi, bugüne kadar koronavirüs aşısı yaptıran 22 kişinin, yan etki bildirdiğini açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre 26 Aralık 2020-26 Ocak 2021 tarihleri arasında aşı yaptıran ve yan etki bildirenlerin yüzde 82’si sağlık personeli, yüzde 18’i hasta.

Aynı gazete, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha öldüğü ve can kayıplarının 190’a yükseldiği belirtildi.

Yapılan 10 bin 992 testten 109’unun pozitif çıktığını, toplam vaka sayısının 30 bin 252’ye ulaştığını yazan gazete, şu anda hastanede tedavi gören hasta sayısının 160 ve bunlardan 53’ünün durumunun kritik olduğunu kaydetti.