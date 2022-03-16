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Güney'de akaryakıt fiyatları arttı

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Güney'de akaryakıt fiyatları arttı
Avrupa’da ve Yunanistan’da akaryakıt fiyatlarının dün itibarıyla düşmeye başlamasına karşın Güney Kıbrıs’ta fiyatların arttığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi “Akaryakıtta Düşüş Yerine Artış” başlıklı haberinde, Avrupa ve Yunanistan’daki akaryakıt fiyatlarının dün itibarıyla düşmeye başladığını ancak Güney Kıbrıs’ta aksi bir durumun yaşandığını, akaryakıtın litre başı 15 euro sent arttığını yazdı.
Gazete uluslararası fiyatların yüzde 28 gerilemesine karşın Güney Kıbrıs’ta bir hafta içerisinde iki kez fiyat artışı olduğuna dikkati çekti.
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