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Güney'de aile içi şiddet vakaları tavan yaptı

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Rum polisinin elindeki verilere göre, aile içi şiddet şikayetlerinin 131’i Lefkoşa’nın Rum kesimi, 135’i Limasol, 117’si Larnaka, 37’si Baf, 68’i Mağusa Bölgesi ve 6’sı Omorfo (Güzelyurt) bölgesinden geldi

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Güney'de aile içi şiddet vakaları tavan yaptı
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Güney Kıbrıs’ta sadece Eylül ve Ekim aylarında 494 aile içi şiddet vakası kayıtlara geçti, Rum polisi 93 tutuklama emri çıkardı.
Alithia ve diğer gazetelerin Rum polisinin elindeki verilere dayandırdığı habere göre, aile içi şiddet şikayetlerinin 131’i Lefkoşa’nın Rum kesimi, 135’i Limasol, 117’si Larnaka, 37’si Baf, 68’i Mağusa Bölgesi ve 6’sı Omorfo (Güzelyurt) bölgesinden geldi.
Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Koruma Derneği verileri aile içi şiddetin milliyet, yaş, cinsel eğilim, din veya cinsiyet gözetmeksizin her yerde olabileceğine dikkat çekerken, şiddet türünün bedensel, cinsel, psikolojik ve ekonomik (yoksun bırakma) şeklinde cereyan edebileceğini kaydetti.
Aile içi şiddet olaylarının son 4 yıl içerisinde artış gösterdiğine işaret edilerek, kayıtlara geçen vaka sayısının 2019’da bin 384, 2020’de 2 bin 147, 2021’de 2 bin 854, 2022’de 3 bin 122 ve 2023’ün Ekim ayına kadar 2 bin 550 olduğu belirtildi.
 
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