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Güney'de açılım genişletiliyor

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Güney’de Pazartesi’den itibaren liseler yüz yüze eğitim görmeye başlayacak, özel dersler yapılabilecek, spor salonları, dans okulları hizmet verebilecek. 16 Mart’ta ise restoran ve kafelerin açılması hedefleniyor

Güney'de açılım genişletiliyor
Güney Kıbrıs’ta Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalardan bazıları 1 Mart Pazartesi tarihinden itibaren kaldırıldı.
Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün düzenlediği basın toplantısında, Korona virüsle mücadele çerçevesinde uygulanan bazı kısıtlamaların, eğitim, kültürel faaliyetler ve kişilerin psikolojik yorgunluklarını rahatlatmaya yoğunlaşan kısımlarında bir dizi gevşemeye gidildiğini duyurduğunu yazdılar.
Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Yoannu düzenlediği basın açıklamasında, 1 Mart Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, lise birinci ve ikinci sınıfların yüz yüze eğitim görmeye başlayacaklarını, öğretmen-öğrenci şeklinde baş başa olacak özel derslerin yapılabileceğini, sanat galerilerinin, spor salonlarının, dans okullarının ve diğer kapalı spor salonlarının, belirlenen kriterlere uyulması kaydıyla hizmet verebileceklerini ifade etti.
Yoannu ayrıca, kişilerin doğa yürüyüşü yapmalarına uygulanan kısıtlamanın da kaldırıldığını belirtirken, 8 Mart itibarıyla ortaokulların, 16 Mart itibarıyla ise restoran, kafe vb yerlerin açılmasının öngörüldüğünü de duyurdu.
 
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