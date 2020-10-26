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Güney'de 91 yeni vaka

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Güney'de 91 yeni vaka

 Güney Kıbrıs’ta 24 saatte 2285 test yapıldığı ve 91 yeni Covid-19 vakası saptandığı açıklandı.

Rum haber kaynakları, vakaların 79’unun yerel vaka olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı ise 3636’ya yükseldi.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 345 örnekten 35 vaka tespit edildi.
  • Özel girişimle alınan 469 numuneden 25 vaka tespit edildi.
  • Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 190 numuneden 9'u tespit edildi.
  • Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 44 numuneden 10 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve Geri Dönüş Kontrolünün bir parçası olarak alınan 1.237 numuneden 12 vaka belirlendi.
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