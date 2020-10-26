Güney'de 91 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta 24 saatte 2285 test yapıldığı ve 91 yeni Covid-19 vakası saptandığı açıklandı.
Rum haber kaynakları, vakaların 79’unun yerel vaka olduğunu belirtti.
Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı ise 3636’ya yükseldi.
Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 345 örnekten 35 vaka tespit edildi.
- Özel girişimle alınan 469 numuneden 25 vaka tespit edildi.
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 190 numuneden 9'u tespit edildi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 44 numuneden 10 vaka belirlendi.
- Yolcu ve Geri Dönüş Kontrolünün bir parçası olarak alınan 1.237 numuneden 12 vaka belirlendi.