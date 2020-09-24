Güney'de 9 vaka daha

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testler sonucunda bugün vaka sayısı tek ramalara geriledi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, son 24 saat içinde yapılan 2803 test sonucunda 9 poztif vaka daha saptandı.

Bu 9 vakanın 5 tanesinin pozitif vakaların temaslılarının takibi sonucunda tespit edildiği bildirilirken, 2 vakanın özel girişimlerin yaptığı testlerde saptanırken, 1 vaka Genel Hastanelerde yapılan testlerde tespit edildi, bir vakanın ise ülkeye dönen yolculara yapılan testler sonucunda ortaya çıktığı katydeildi.

Tespit edilen yeni vakalarla birlşikta bugüne kadar Güney Kıbrıs'ta tespit edilen pozitif vaka sayısı 1663'e yükselmiş olurken, 12 hastanın yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği belirtildi.