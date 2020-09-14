banner480
banner69
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
17 0
41 0
 
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
313 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
36 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
12 0
Ferrari
Ferrari "Shooting Brake" üretmeyecek
22 0
Yıldırım köylülerinin yol isyanı büyüdü
Yıldırım köylülerinin yol isyanı büyüdü
396 0
banner460

Güney'de 8 yeni vaka

banner476

Güney'de 8 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta konorovirüsle mücadele kapsamında covid-19 testleri sürüyor.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre son 24 saat içinde yapılan 1960 test sonucunda 8 yeni koronavirüs hastası saptandı.
Tespit edilen yeni vakalarda, 5 vakanın temas takibi, 1 vakanın özel inisiyatifle yapılan testle, 2 vakanın da mikrobiyoloji laboratuvarlarında alınan numune sonucunda tespit edildiği belirtildi.
Bugün tespit edilen 8 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 1.534'e ulaştı.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.