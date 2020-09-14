Güney'de 8 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta konorovirüsle mücadele kapsamında covid-19 testleri sürüyor.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre son 24 saat içinde yapılan 1960 test sonucunda 8 yeni koronavirüs hastası saptandı.

Tespit edilen yeni vakalarda, 5 vakanın temas takibi, 1 vakanın özel inisiyatifle yapılan testle, 2 vakanın da mikrobiyoloji laboratuvarlarında alınan numune sonucunda tespit edildiği belirtildi.

Bugün tespit edilen 8 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 1.534'e ulaştı.