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Güney'de 70 milyon Euro tutarında yeni bir ekonomik destek paketi

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Güney'de 70 milyon Euro tutarında yeni bir ekonomik destek paketi

Rum Ekonomi Bakanı Kontantinos Petridis ve Çalışma Bakanı Zeta Emilianu’nun dün düzenledikleri basın toplantısında, işyerleri ve çalışanlara yönelik 70 milyon Euro tutarında yeni bir ekonomik destek paketi açıkladıklar.

Rum basını, Korona virüs önlemlerinden etkilenen iş yerleri ve çalışanlara yönelik paketin 30 milyon Euro’sunun iş yerleri, 40 milyon Euro’luk kısmının ise çalışanlara yönelik olduğunu belirtirken, Ekonomi Bakanı Petridis, Mart ayının ekonomi ve ülke açısından kritik bir ay olduğu uyarısında bulunduğunu aktardı.

Petridis, bu kritik dönemin sadece hükümet kararlarıyla değil, herkesin davranış ve çabalarıyla atlatabileceğinin altını çizerek, “aşılananların sayısı artana ve gidişat testine dönene kadar dayanmalıyız” şeklinde konuştu.

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