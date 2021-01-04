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Güney'de 665 yeni pozitif vaka, 2 can kaybı

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Güney'de 665 yeni pozitif vaka, 2 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüsten 2 can kaybı daha yaşandı, 665 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün hayatını kaybeden  88 ve 73 yaşlarındaki 2 erkek hasta ile birlikte toplam can kaybı 133'e yükseldi.

Yapılan 13 bin 495 testin 665'i pozitif çıktı ve pandeminin başından beri tespit edilen vaka sayısı toplamda 24 bin 639 oldu.

Bugün itibarıyla tedavi görmekte olan hasta sayısı 180 olarak açıklanırken, bunlardan 51'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

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