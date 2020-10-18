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Güney'de 63 yeni vaka daha

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Güney'de 63 yeni vaka daha
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan virüs test sayısının 3 bin 688 olduğu ve 63 yeni Covid-19 vakası saptandığı açıklandı.
Rum haber kaynaklarına göre, saptanan 63 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 2 bin 644’e yükseldi.
 
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