Güney'de 63 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan virüs test sayısının 3 bin 688 olduğu ve 63 yeni Covid-19 vakası saptandığı açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre, saptanan 63 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 2 bin 644’e yükseldi.

