Güney'de 6 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan koronavirüs testleri sonucunda 6 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada son 24 saat için 1504 test yapılırken, 6 pozitif vakanın tespit edildiği belirtildi.

Bu pozitif vakaların 3 tanesinin Kuzey'den Güney'e geçen ve Pournara Mülteci kampına yerleştirilecek olan Suriyelilere yapılan testler sonucunda ortaya çıktığı kaydedildi. Bunun dışında diğer bir vakanın Güney Kıbrıs'a Brezilya'dan gelen bir futbolcu olduğu, diğer iki vakanın ise daha önce bir otel çalışanın pozitif olması nedeniyle temaslılarının karantinaya alınması sonucu ortaya çıktı.

Güney'de bugün tespit edilen 6 yeni pozitif vakayla birlikte toplam vaka sayısı 1031'e yükselmiş oldu.