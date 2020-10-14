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Güney'de 51 vaka daha

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Güney'de 51 vaka daha

Güney Kıbrıs’ta 51 yeni Covid-19 vakası daha saptandı.

Rum haber kaynaklarına göre, 24 saatte yapılan 2291 testle saptanan yeni vakalarla, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 2181’e yükseldi.
Vakaların ayrıntılı açıklaması şöyle:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde 396 laboratuvar teşhisi tamamlandı,
  • Özel bir girişimle 748 laboratuvar testi yapıldı,
  • Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında 635 laboratuvar testi tamamlandı,
  • Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından 160 laboratuvar testi tamamlandı,
  • Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan örneklerden 44 laboratuvar testi tamamlandı,
  • Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında 308 laboratuvar tanısı yapılmıştır.
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