Güney'de 51 vaka daha

Güney Kıbrıs’ta 51 yeni Covid-19 vakası daha saptandı.
Rum haber kaynaklarına göre, 24 saatte yapılan 2291 testle saptanan yeni vakalarla, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 2181’e yükseldi.
Vakaların ayrıntılı açıklaması şöyle:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde 396 laboratuvar teşhisi tamamlandı,
- Özel bir girişimle 748 laboratuvar testi yapıldı,
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında 635 laboratuvar testi tamamlandı,
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından 160 laboratuvar testi tamamlandı,
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan örneklerden 44 laboratuvar testi tamamlandı,
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında 308 laboratuvar tanısı yapılmıştır.