Güney'de 51 vaka daha

Güney Kıbrıs’ta 51 yeni Covid-19 vakası daha saptandı.

Rum haber kaynaklarına göre, 24 saatte yapılan 2291 testle saptanan yeni vakalarla, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 2181’e yükseldi.

Vakaların ayrıntılı açıklaması şöyle: