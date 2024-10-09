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Güney'de 50 yıl sonra sığınaklar hazırlanıyor

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İsrail'e desteği nedeniyle hedefe oturan ve son dönemde Batılı askeri güçlerin yığınağı haline gelen Güney Kıbrıs'ta halkın sığınma evleri arayışında olduğu, Rum hükümetinin de sığınakların artırılması için harekete geçtiği bildirildi

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Güney'de 50 yıl sonra sığınaklar hazırlanıyor
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Ortadoğu'daki çatışmaların adaya sıçrama ihtimali Rum halkını endişeye sevk etti. Halkın sığınma evleri arayışında olduğu bildirilirken, Rum hükumetinin de 50 yıl sonra sığınakların hazır hale getirilmesi ve sayılarının artırılması için harekete geçtiği kaydedildi.

Rum Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Temsilcisi Panagiotis Liasidis, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle "yüksek alarma geçtiklerini" açıkladı.

Liasides, Güney Kıbrıs genelinde nüfusun yüzde 30'unu barındırabilecek 2 bin 200 sığınma evinin bulunduğunu, sayıların yüzde 70'e kadar çıkabilecek şekilde artırılması için çabalar olduğunu belirtti.

Liasidis, 2 bin 200 barınağın tamamının hemen kullanılabilir durumda olduğunu bildirdi. Çoğu donanımlı, tuvalet ve suyu bulunuyor. Sığınakların, çatışmalar süresince değil, bombalamalar ve hava saldırıları devam ettiği sürece kısa süreli konaklamalar için kullanılabilir olduğunu belirten sözcü Liasides, daha uzun süreli kullanılma olasılığı doğması durumunda ise, sivil savunmanın yiyecek ve su sağlamak için tedbir alacağını ifade etti.

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