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Güney'de 5 yeni vaka

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Güney'de 5 yeni vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün 1575 test yapıldığı ve 5 yeni Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

Açıklamada vakalardan birinin, 21 Temmuz’da İsrail’den gelen bir şahıs olduğu, ikinci vakanın ise Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve dün ülkeye giriş yapan bir kişi olduğu ifade edilirken, diğer üç kişinin ise Covid-19 pozitif olan Kıbrıslı bir Rum’un akrabaları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Güney’de bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 1045 olduğu ifade edildi.

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